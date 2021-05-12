شرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في التحضير للخرجات الودية الثلاث التي سيخوضها " الخضر" خلال الأيام القادمة تحضيرا لتصفيات مونديال 2022 بقطر، والتي كان مقررا أن تنطلق في جوان القادم، ليتم تأجيلها إلى شهر سبتمبر بسبب جائحة كورونا.

وترأس الأمين العام للفاف محمد سعد، اجتماعا مهما للتحضير للمواجهات، التي ستلعب كلها خلال جوان القادم ضد كل من موريتانيا، مالي وأخيرا تونس.

وحسب الموقع الرسمي للهيئة الكروية فإنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى العديد من النقاط الهامة من بينها، تصاريح لأعضاء الوفود المدعوة، الإقامة التنقل، ومكان التدرب بالإضافة إلى الاستعدادات قبل وأثناء المباراة.

المصدر ذاته أكد أنه من المقرر عقد اجتماعات أخرى في الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تمديد بعضها إلى شركاء آخرين كالحماية المدنية، الشرطة، التلفزيون العمومي وذلك من أجل ضمان أفضل الظروف لإجراء المواجهات الثلاث.