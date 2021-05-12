وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، برنامجا خاصا لنقل المسافرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى إطلاق خطوط جديدة، في إطار الاستئناف التدريجي لحركة النقل ما بين الولايات.

وأفادت السكك الحديدية في بيان لها، أنه وتحسبا لتزايد حركة تنقل المسافرين قبل حلول العيد، تم تعزيز النقل على الخطوط الكبرى وزيادة عدد العربات في القطار الواحد من أجل رفع عدد المسافرين في الرحلة الواحدة، مع إضافة رحلتين ذهابا وإيابا على خط الجزائر العاصمة -وهران.

وبالنسبة للخطوط ما بين المدن (أو الخطوط الجهوية)، فسيتم خلال اليوم الأول للعيد المحافظة على خط الجزائر العاصمة – بجاية وخط الجزائر العاصمة – الشلف، على أن يتم العودة إلى العمل وفق البرنامج العادي انطلاقا من الجزائر العاصمة، نحو كل من البويرة والمسيلة وسطيف، ذهابا وإيابا، بداية من ثاني أيام العيد.

أمّا بالنسبة لضاحية الجزائر العاصمة، فسيتم اعتماد برنامج السير ليوم الجمعة خلال اليوم الأول للعيد، أي بمعدّل 74 رحلة، بينما سيتم اعتماد البرنامج العادي بداية من اليوم الثاني للعيد، بمعدّل 123 رحلة يوميا. وسيتم رفع عدد الرحلات على خطوط ضاحية العاصمة، بداية من يوم 15 ماي، لتصل إلى 145 رحلة يوميا.

وأضاف ذات المصدر أنّ برنامج النقل في الجهات الأخرى (قسنطينة، عنابة، وهران) سيبقى يسير بحسب البرنامج المعتاد، بما في ذلك خط وهران – بشار ذهابا وإيابا.

كما استأنفت المؤسسة الرحلات على بعض الخطوط الجديدة وذلك تبعا للرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي ويتعلق الأمر بكل من: خط الجزائر – المسيلة ذهابا وإيابا: بداية من يوم 10 ماي الجاري، خط الجزائر – قسنطينة ذهابا وإيابا بقطار كوراديا بداية من يوم 15 ماي الجاري، خط الجزائر – باتنة ذهابا وإيابا: بداية من يوم 16 ماي. بالإضافة إلى استئناف رحلات ضاحية قسنطينة (خط قسنطينة – زيغود يوسف) قبل نهاية شهر ماي الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط التي تضمنها القطارات الليلية المجهزة بالمراقد فإنه لا يمكن استئنافها حاليا بسبب تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي، حيث أن إعادة إطلاقها يخضع لقرار السلطات العمومية، بناء على تقييم اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا ويتعلق الامر بخطوط: تبسة – الجزائر – تبسة، عنابة – الجزائر – عنابة، تڤرت – الجزائر – تڤرت، وهران – بشار – وهران.