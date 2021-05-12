أفادت بيانات رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند تجاوز 250 ألفا، بينما يستمر تفشي الوباء في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 254 ألفا و197 منذ بداية الجائحة. أما عدد الإصابات فقد ارتفع إلى نحو 350 ألفا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 23.3 مليون.

وبينما يتراجع الوباء في المدن الكبرى على ما يبدو، ينتشر الفيروس في المناطق الريفية النائية الواسعة التي تضم ثلثي السكان في الهند. ويعتقد العديد من الخبراء أن العدد الحقيقي للوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الهند أكبر من ذلك بكثير.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الباحث المستقل في السياسة الصحية وأخلاقيات علم الأحياء، أنانت بهان، أن "الوفيات أعلى بكثير مما تكشفه بياناتنا الرسمية".