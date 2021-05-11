تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين بن بيضاء بڨالمة ، من وضع يدهاعلى لصّين اثنيْن يبلغان 18 سنةو21سنة وينحدران من ولاية الطارف المجاورة،اللذين كانابصدد محاولةتخريب وسرقةالكوابل النحاسيةلشبكة الأنترنيت بقرية المطاريح التابعة لبلدية عين بن بيضاء أقصى شرقي ڨالمة.



استنادا غلى خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإفقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة ، فإنّ العملية تعود إلى السابع مايو الجاري ، على الساعة الثانية صباحا، حين تلقت فرقة الدرك مكالمة هاتفية من احد المواطنين ،مفادها قيام شخصين بقرية المطاريح من بلدية عين بن بيضاء ، بتخريب وسرقة كوابل نحاسية مكونة لشبكة الأنترنيت التابعة للوحدة العملية لمصالح اتصالات الجزائربڨالمة ، حيث تحركت أفراد الدورية الذين كانوا بمركز البلدية ، إلى مكان السرقة ، أين اوقفوا الشابين الاثنين ، واقتيادهما إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق معهما.



العملية أسفرت ،حسب خلية إعلام المجموعة الإقليمة للدرك بڨالمة ،عن حجز بحوزة الموقوفيْن كابل خاص بالأنترنيت بطول 80 مترا وكابل نحاسي بطول 77مترا و03 قضبان حديدية تمّ استخدامها في فتح الخزانات الأرضية (الغرف) للشبكة. وقد كوّن ضد الموقوفيْن ملف عن فعل "سرقة الكوابل النحاسية المقترفة بظرف الليل والتعدّد والكسر ".



المشتبه فيهما قدّما امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشڨوف ، الذي أحالهما على المثول الفوري أمام قاضي الجلسة ، الذي أدانهما بـ06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية بـ 50 ألف دينارا جزائريا لكل واحد منهما.



