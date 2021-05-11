



تلقّى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري كل الرفاه والازدهار، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.



وجاء في البيان “: تلقّى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري كل الرفاه والازدهار.



من جانبه، بادل السيد الرئيس أمير دولة قطر التهاني بعيد الفطر المبارك، معربا له عن تمنياته له وللشعب القطري الشقيق بدوام الخير والهناء.



