* اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لبحث آخر التطورات في القدس والعدوان على غزة

* المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة ودوي انفجارات قوية في قطاع غزة

* وزارة الصحة بغزة: 32 شهــ يدًا من بينهم 10 أطفال وسيدة و 220 إصابة بجراح مختلفة، جراء عدوان الاحتلال على القطاع.

* قوات الاحتلال تمنع دخول المسعفين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط

* قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الشعب الفلسطيني توحّد بكل مكوناته وتياراته في معركة الدفاع عن القدس، ووقف في خندق الدفاع عن المقدسات.

وأضاف هنية -في كلمة له بثت اليوم الثلاثاء- أن المقاومة الفلسطينية أرغمت الاحتلال على سحب متطرفيه بعيدا عن المسجد الأقصى، مشددا على أن لا أحد يمكنه أن يتخلف عن معركة القدس.

وأشار إلى أن معادلة الاستفراد بالمسجد الأقصى والقدس من قبل الاحتلال والعبث فيهما واستباحتهما “لم تعد مقبولة لنا كشعب ومقاومة“، مؤكدا أن ما قامت به غزة هو "الواجب، ولا يصح أن تتعرض القدس لكل ما رأينا دون رد منا".

* وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 30 بينهم 10 أطفال وإصابة 203.



* صاروخ للمقاومة الفلسطينية يصيب منشأة حساسة بعسقلان

صاروخ للمقاومة الفلسطينية يصيب منشأة حساسة بعسقلان#savesheikhjarrah pic.twitter.com/Q0KsUNMGoA — الخبر (@elkhabarlive) May 11, 2021

* تكبيرات سكان غزة لحظة إطلاق صواريخ المقاومة صوب تل أبيب

تكبيرات سكان غزة لحظة إطلاق صواريخ المقاومة صوب تل أبيب#savesheikhjarrahpic.twitter.com/wxpui4Ervc — الخبر (@elkhabarlive) May 11, 2021

* رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو: المعركة ضد غزة ستستغرق وقتا

* قتيلان وتعليق الملاحة الجوية بمطار بن غوريون.. كتائب القسام تضرب تل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا.

* قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بــ130 صاروخا ردا على استهداف الاحتلال للأبراج المدنية في قطاع غزة.

وسعت أصوات انفجارات في تل أبيب ومحيطها، كما دوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في تل أبيب وريشون ليتسيون.

وهددت الكتائب في وقت سابق بقصف "تل أبيب، إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية في غزة".

وقال "القسام" في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية، فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية، تفوق ما حصل في عسقلان".