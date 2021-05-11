قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بــ130 صاروخا ردا على استهداف الاحتلال للأبراج المدنية في قطاع غزة.

وسعت أصوات انفجارات في تل أبيب ومحيطها، كما دوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في تل أبيب وريشون ليتسيون.

وهددت الكتائب في وقت سابق بقصف "تل أبيب، إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية في غزة".

وقال "القسام" في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء "إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية، فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية، تفوق ما حصل في عسقلان".