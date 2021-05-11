تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء , مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تم

خلالها استعراض العلاقات الثنائية والاتفاق على تحيين لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, اليوم, مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون. وكانت المكالمة فرصة لفحص العلاقات الثنائية والاتفاق على تحيين لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى".

كما تبادل الرئيسان، يضيف ذات المصدر، "الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، لا سيما في التشاد، النيجر ومالي، وما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل في الاستقرار".

وبخصوص الوضع في ليبيا، تم الاتفاق بين الرئيسين على "دعم مسار التسوية في هذا البلد الشقيق بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف".