تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وتمنى له وللشعب الجزائري "مزيدا من التقدم والرفاهية"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وتمنى له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والرفاهية".

وبدوره، "بادله السيد الرئيس، بذات المناسبة، تهانيه الخالصة له وللشعب التركي الشقيق".

وقد تبادل الرئيسان "الآراء حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تطابقت وجهتا النظر حول ضرورة وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته".

وكان الاتصال الهاتفي "فرصة استعرض فيه رئيس الجمهورية ونظيره التركي الوضع في ليبيا على ضوء المعطيات الجديدة والآفاق، واتفقا على لقاء مقبل لتفادي أي انزلاقات قد تنسف المكاسب المحققة".

ودفعا للعلاقات الثنائية وترقيتها في شتى المجالات، أكد الرئيسان على "ضرورة تفعيل اللجنة العليا المشتركة للتعاون في أقرب وقت بما يخدم مصالح البلدين".