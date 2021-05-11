شن موظفو بلدية تادمايت البوابة الغربية لولاية تيزي وزو وتجار المدينة، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما عن العمل للتعبير عن تضامنهم مع رئيس لجنة حي تخصيص 1 رابح دريف، وللتنديد بإقدام مجهولين مساء أمس على إطلاق الرصاص على مركبته المركونة على قارعة الطريق وصوب منزله.

وأثارت الحادثة، التي تعد سابقة بالمنطقة، استنكارا واسعا وسط سكان مدينة تادمايت ومدن وقرى ولاية تيزي وزو بالنظر لخطورتها، كما أحدثت الهلع والخوف وسط المواطنين.

وحسب مصادر محلية فإن لجنة الحي دخلت في خلاف مع أطراف تسعى للاستحواذ على قطعة أرضية بطرق "مشبوهة" لبناء عقار، الأمر الذي اعترض عليه سكان الحي وأعضاء لجنة الحي في مقدمتهم الرئيس المستهدف من خلال هذا الاعتداء الخطير.

للإشارة، فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول القضية لكشف ملابساتها التي تفاعل معها سكان مدينة تادمايت من خلال التفافهم ووقوفهم إلى جانب رئيس لجنة الحي المذكور.