تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي القطار بأمن ولاية غليزان، في ظرف وجيز من توقيف شخصين مشتبه في تورطهما في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد راح ضحيتها امرأة في العقد السادس من العمر مع إسترجاع أداة الجريمة ممثلة في سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ:06/05/2021 في حدود الساعة الثانية والنصف (14:30) مساء أين تقدم أحد المواطنين للإبلاغ عن عثور إبنة الضحية لدى دخولها المسكن، على بقع دم داخل رواق مسكنها العائلي، على الفور انتقلت ذات المصالح رفقة الجهات القضائية والطبية المختصة إقلميًا إلى عين المكان، حيث تم معاينة وجود بقع دم لجثة هامدة من جنس أنثى ملقاة داخل بئر يبلغ عمقه حوالي 10 أمتار في فناء المسكن، بعد تعرضها إلى عدة طعنات بليغة بواسطة آلة حادة على مستوى مختلف أنحاء جسدها ليتم تحويلها إلى المؤسسة الإستشفائية بمازونة.

التحريات التي باشرتها ذات المصالح، وفي فترة زمنية قصيرة جدًا، أفضت إلى تحديد هوية الجاني والذي كان على متن مركبته من نوع رونو كليو، بعد توقيفه ومعاينة المركبة عثر بداخلها على بقع من الدم.

خلال الإستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى ذات المصالح تم توقيف شخص آخر قام بمساعدة الفاعل في إخفاء أداة الجريمة، و بعد إتخاد كل الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، تم تفتيش محله التجاري الذي عثر بداخله على بعض الملابس ملطخة بالدماء مخبأة داخل المحل و بعض الوثائق واللوازم الخاصة بالضحية و أداة الجريمة سلاح أبيض من الحجم الكبير كانت داخل علبة كرطونية، إضافة إلى بعض الملابس التي كان يرتديها الفاعل أثناء ارتكابه للجريمة و التي أخفاها داخل المحل محاولا بذلك إبعاد الشكوك عنه.

بعد إستكمال كل الإجراءات القانونية قدما المشتبه فيهما بموجبه أمام العدالة عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.