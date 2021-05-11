تراجعت أسعار الخام الجزائري (مزيج الصحراء) بـ1.75 دولار خلال شهر أفريل الماضي لتستقر عند 64.01 دولارًا للبرميل، حسبما أوضحت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب) في تقريرها الشهري الاخير الذي نشر اليوم الثلاثاء.

وتراجع المعدل الشهري لأسعار الخام الجزائري من 65.76 دولار/للبرميل في مارس الماضي إلى 64.01 دولار في أفريل بانخفاض نسبته -2.7 بالمائة، حسب ذات المصدر.

و كان مزيج الصحراء (صحراء برنت) رابع أغلى خام في شهر أبريل بين خامات سلة أوبيب، بعد نفط غينيا الاستوائية زافيرو (64.75 دولارًا للبرميل)، و النيجيري بوني لايت (64.17 دولارًا للبرميل) والنفط السعودي العربي الخفيف الممتاز (64.09 دولارًا للبرميل).

و تم تحديد سعر الخام الجزائري حسب سعر خام البرنت، وهو الخام المرجعي لبحر الشمال، المسعر في سوق لندن مع منحة إضافية لصفاته الفيزيائية والكيميائية التي يقدرها اصحاب مصانع التكرير.

و يأتي التراجع في مزيج الصحراء وسط سياق عام سلبي، هو الأول منذ ستة أشهر، في أسعار سوق النفط العالمية في أفريل، بسبب عودة ظهور حالات كوفيد-19 ، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب على النفط الخام على المدى القصير.

و بالتالي انخفض معدل سعر سلة أوبيب بمقدار 1.32 دولار (-2 بالمائة) مقارنة بشهر مارس، ليستقر عند 63.24 دولار للبرميل.

بالإضافة الى ذلك، يشير تقرير أوبيب إلى أن إنتاج الجزائر في أبريل بلغ 867 ألف برميل يوميًا، بانخفاض قدره 3000 برميل مقارنة بمعدل الإنتاج في مارس (870 ألف مليون برميل يوميًا.

من جانبها، أنتجت دول أوبيب 25.083 مليون برميل/يوميا في أفريل، مقابل 25.057 مليون برميل في مارس، حسب مصادر ثانوية.