ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الثلاثاء 11 ماي 2021، اجتماعًا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، حيث تم دراسة عشرة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالـمالية، والطاقة، والثقافة، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، والتجارة.

وقد أمر جراد الوزراء الـمعنيين بضرورة السهر على ضمان حسن سير مختلف الأنشطة التجارية والـمصالح العمومية المدعوة لأداء المداومات خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، على غرار مؤسسات الصحة والنظافة.

كما أصدر تعليمات من أجل ضمان طوال فترة العيد، التزويد الـمستمر بالـماء الشروب والطاقة الكهربائية، وكذا تمكين الـمواطنين من القيام بعمليات السحب على مستوى أجهزة الـموزع الآلي للأوراق الـمالية لدى الوكالات البنكية، وكذا على مستوى بريد الجزائر.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات الـمتعلقة بها.

وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب، وإجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تحدّد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب، وكيفيات دعم الدولة إيصال الكتب بنفس السعر الـموحد إلى الـمناطق البعيدة، وكيفيات منح الترخيص الـمسبق الـمتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الـموجّه للجمهور،وشروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج الـمترتبة عليها وكذا سحبها.

وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، ووزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الـموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية الـمفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع (GSM) ، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الـممنوحة: 1) للشركة الوطنية لاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم ولشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر".

يأتي هذان النصان تطبيقا لأحكام القانون رقم 18 ــ 04 الـمؤرخ في 10 ماي 2018 والذي يحدّد القواعد العامة الـمتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، و كذا الـمرسوم رقم 01 ــ 124 المؤرخ في 9 ماي 2001 الذي يتضمن الإجراء الـمطبق على الـمزايدة بإعلان الـمنافسة من أجل منح رخص في مجال الـمواصلات السلكية واللاسلكية.

وجدير بالإشارة أن الحائزين على رخصتي الهاتف الـنقال سالفي الذكر يستوفيان شروط تجديد رخصتيهما لفترة جديدة مدتها خمس (05) سنوات، وذلك طبقًا لدفاتر الأعباء الـمنصوص عليها لهذا الغرض.

من جهة أخرى،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97 ــ 53 الـمؤرخ في 12 فيفري 1997 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ــ 041 الذي عنوانه: "صندوق تعويضات تكاليف النقل".

تهدف التعديلات الـتي أدخلها مشروع هذا النص إلى التحكم بشكل أفضل في أسعار التجزئة والحفاظ على القدرة الشرائية لسكان مناطق الجنوب فيما يخص الـمواد الأساسية وبعض مواد البناء الأساسية.

وأخيرًا،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول عملية "رقمنة عقود التعمير".