أعلن المركز الفلكي بالسعودية أن غداً الأربعاء الموافق 12 من ماي 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر وذلك لتعذر رؤية هلال شوال.

كما أعلنت كل من الإمارات، قطر، الكويت، اليمن، البحرين، السودان، فلسطين، مصر والوقف السني في العراق أن بعد غد الخميس سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جهتها، كشفت السلطات الأسترالية عن تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الخميس. كما أكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الأسبوع الماضي، أن شهر رمضان لهذا العام سيكون كما العام السابق ويتمم 30 يوما وفق الحسابات الفلكية.

وأعلن في تركيا، إندونيسيا، ماليزيا وسنغافورة أن أول أيام عيد الفطر هو الخميس.