سجلت 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 149 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 124483 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 86703 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3343 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.