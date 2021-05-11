توصل عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في زبانة وسط البليدة، من تحديد هوية متهمين برشق وتحطيم قطار الضاحية، بين العفرون والجزائر العاصمة، والقبض على 3 منهم.

وأفادت المعلومات الأمنية، أن المتهمين المشتبه فيهم، تم مواجهتهم بالقرائن والأدلة، والتي جاءت تبعا لشكوى عن المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية، تضمنت أن سائق قطار ورئيسه، تعرضت واحدة من رحلاتهم نحو العفرون، بحر الأسبوع الماضي للرشق بالحجارة، وتم توثيق الحادث في فيديو مصور، أين اعترف المشتبه فيهم بالوقائع، ليتم على إثر ذلك توجيه إليهم جرائم تحطيم أملاك عمومية.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث، عرف تداول مواقع الكترونية وتفاعلا هاما لفيديو، يصور تعرض رحلة القطار إلى رشق قمرة السائق بالحجارة، وتحطيم زجاجه، خلال مروره بإحدى نقاط العبور.