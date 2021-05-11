شهدت محطة المسافرين بالخروبة بالجزائر العاصمة إقبالا محدودا للمسافرين مقارنة بالسنوات الفارطة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهذا بسبب تراجع تنقل المواطنين في هذه الظروف الصحية.

سجلت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر في هذه الأيام تراجعا في عدد المسافرين بمناسبة عيد الفطر المبارك مقارنة بالسنوات الفارطة، حيث تم إحصاء حسب قدوار توفيق رئيس مصلحة الاستغلال بوحدة الجزائر 9 آلاف مسافر أول أمس و11 ألف مسافر أمس بمحطة الخروبة بالجزائر العاصمة. في وقت كانت فيه المحطة تستقبل أعداد أكبر في سنوات سابقة لاسيما في أيام الذروة التي تسبق وتلي المناسبات الدينية.

وكشف المتحدث توفر النقل نحو مختلف الاتجاهات من خلال رحلات عادية وكذلك استثنائية في حال الطلب عليها وتزايد الإقبال على السفر، مؤكدا برمجة حوالي 500 رحلة يوميا من محطة الخروبة من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية الساعة 11 والنصف ليلا لمسايرة مواقيت الحجر الصحي المطبقة بالجزائر العاصمة، وهي نفس المواقيت المطبقة في المحطات التي تسيرها الشركة بالولايات المفروض فيها الحجر.

وأضاف المتحدث أن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا تبقى مطبقة من خلال ضرورة ارتداء الكلمة وفرض التباعد مع قياس الحرارة عند مداخل المحطة، مع استغلال 50 بالمائة من سعة الحافلات لضمان التباعد بين المسافرين. مشيرا أن النقل سيبقى متوفر يومي العيد كذلك ببرنامج مسطر حسب الطلب لضمان تنقل جميع المواطنين.