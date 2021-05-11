أعلنت السلطات الليبية أن زورقا تابعا للإدارة العامة لأمن السواحل، أنقذ 143 مهاجرا غير شرعي، يحملون جنسيات مختلفة، في عرض البحر.

وفي بيان لها، أشارت وزارة الداخلية الليبية إلى أن الزورق نقل المهاجرين، وبينهم خمسة نساء، إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري. ولفتت الوزارة في البيان إلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمهاجرين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جهتها، أفادت منظمة "Watch The Med" الإنسانية بفقدان 75 شخصا يبحرون على زورق مطاطي منذ الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، في البحر الأبيض المتوسط.

وقال مشروع "Alarm Phone" التابع لهذه المنظمة غير الحكومية، في "تويتر": "السفينة (أماندا ف.) تلقت أوامر للمراقبة في المنطقة، لذا لا يمكننا الوصول إلى السلطات المعنية بالهجرة في مالطا ولا نعرف ما إذا كان قد تم إنقاذ هؤلاء الأشخاص أو متى".

جدير بالذكر أن "Alarm Phone" تم تأسيسها في أكتوبر 2014، من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال إفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات.