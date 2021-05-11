اندلعت أمس قبل آذان الإفطار بنحو نصف ساعة، ببلدية لمصارة شمالي خنشلة، مواجهات عنيفة تم فيها استعمال أسلحة نارية وذخيرة حية أسفرت في حصيلة أولية عن إصابة 19 شخصا من العائلتين يوجد منهم 3 مصابين بمستشفى باتنة الجامعي، في الوقت الذي فتحت مصالح الدرك التي تدخلت لوقف المواجهات تحقيقا في الحادث.

المواجهات اندلعت قبل أذان الإفطار ببلدية لمصارة بين أفراد عائلتين حول عقار فلاحي كان محل خصام، ليتجدد هذا الصراع الجديد القديم دون تدخل للجهات الأخرى لوضع حد للصراع الذي تجدد وتم فيه استخدام أسلحة نارية وذخيرة حية أسفر عن إصابة 19 شخصا من العائلتين، تم نقلهم إلى مختلف المستشفيات بالمنطقة، وتم تحويل 3 منهم إلى مستشفى باتنة الجامعي لخطورة إصاباتهم لاستقرار الذخيرة الحية في مناطق من أجسامهم.

ونظرا لتدهور الوضع الأمني بالمنطقة وخوفا من اتساع رقعة المواجهات، سارعت فرق الدرك الوطني من بلديات لمصارة وبوحمامة وقايس إلى مسرح الأحداث وتم تفريق المواطنين وتوقيف البعض في الوقت الذي تم تحويل المصابين من طرف مواطنين آخرين ، وقد تم فتح تحقيق في الحادثة التي تنذر بأحداث إذا لم تسو القضية نهائيا.