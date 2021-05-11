اعلنت وزارة التربية عن تنظيم جلسات عمل ثنائية مع كافة المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.

قالت وزارة التربية في بيان لها اايوم، بانه في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقد مع الشركاء الاجتماعيين، تقرر تنظيم جلسات عمل ثنائية مع كافة المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع 23 نقابة، تحت إشراف الوزير واجعوط، وفق رزنامة مسطرة بداية من تاريخ 17 ماي 2021 ، وستخصص لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.