داهم أعوان الرقابة وقمع الغش بالتنسيق مع مصالح الأمن لولاية خنشلة، ليلة البارحة، مستودعا للذبح العشوائي للدواجن، مكنت العملية من حجز أزيد من خمسة قناطير من اللحوم البيضاء واتلافها في مركز الردم التقني ببلدية بغاي.

وأفادت مديرية التجارة لولاية خنشلة، اليوم الثلاثاء، في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة على الفايسبوك، أنه في إطار محاربة ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن داهم أعوان الرقابة وقمع الغش بالتنسيق مع مصالح الأمن في الساعة التاسعة ليلا وثلاثين دقيقة (21:30) من ليلة البارحة أحد المستودعات غير الشرعية والسرية الخاصة بعملية الذبح الغير شرعي للدواجن الكائن ببلدية خنشلة حيث تم حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء المذبوحة بطريقة غير صحية ودون مراقبة بيطرية تقـدر بأكثر من خمسة قناطير بقيمة مالية 185.000.00دج.

وأضاف ذات المصدر أن الكمية المحجوزة تم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني ببلدية بغاي، وأن العملية متواصلة إلى حين القضاء على هذه الظاهرة حفاظا على صحة المستهلك في ظل وجود أربعة (04) مذابح قانونية معتمدة عبر إقليم الولاية.