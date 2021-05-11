سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري "إيتوزا"، اليوم الثلاثاءـ برنامجا خاصا لتسهيل تنقلات المواطنين يومي العيد.

وأوضح منشور المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن انطلاق الحافلات سيكون بداية من الساعة 06:45 صباحا، إلى غاية 19:00 مساء للتنقل بكل أريحية بين أحياء وبلديات الجزائر العاصمة.

وسخرت ذات المؤسسة 128 حافلة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك موزعة على 118 خط، وفيما يخص اليوم الثاني من هذه المناسبة ستوفر المؤسسة 223 حافلة موزعة على 118 خط.