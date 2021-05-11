يخوض شبيبة القبائل سهرة اليوم الثلاثاء، مواجهة هامة ضد مولودية وهران بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، في لقاء أهداف الناديين فيه متباينة، في لقاء مقدم عن الجولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وإذا كانت مولودية وهران ستسعى إلى مواصلة سلسلة نتائجها بدون انهزام من خلال عدم انهزامها طيلة 10 مواجهات، فإن الكناري المنتشي بتأهله إلى الدور القادم من كأس الرابطة لا يريد التفريط في نقاط المواجهة التي ستكون امتحانا حقيقيا قبل لقاء الصفاقسي التونسي ضمن منافسات كأس الكاف.

للتذكير فإنه تم تقديم هذا اللقاء الذي كان مبرمجا ليوم 15 أو 16 ماي الجاري، قصد تمكين شبيبة القبائل من التحضير لمباراتها أمام النادي الصفاقسي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية المقررة يوم الأحد المقبل على الساعة الخامسة مساء، بملعب "الطيب المهيري" بصفاقس، قبل أن تخوض مباراة الإياب يوم 23 ماي الجاري على الساعة الخامسة مساء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.