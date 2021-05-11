ضبط فريق الترجي التونسي برنامج رحلته إلى الجزائر تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد، السبت القادم بملعب 5 جويلية لحساب لقاء ذهاب الدور ربع نهائي من رابطة أبطال إفريقيا.

وينتظر أن تغادر بعثة نادي باب سويقة إلى الجزائر يوم الخميس المقبل، بعد إجراء حصة تدريبية رئيسية لضبط التشكيلة الأساسية فيما وفرت " إدارة" حمدي المدب رحلة خاصة لضمان تنقل أفضل للبعثة إلى مطار هواري بومدين الدولي، نقلا عن موقع " حقائق أون لاين التونسي".

المصادر ذاتها كشفت أن الإطارين الطبي والفني يعملان من أجل تسريع عودة المهاجم الدولي الليبي حمدو الهوني الذي ستحدد حالته الصحية وجاهزيته البدنية الدور الذي سيلعب في مواجهة الجزائر والدقائق التي سيشارك فيها.

ويأمل أحباء الأحمر والأصفر في الاستفادة من خدمات المهاجم الدولي الليبي الذي يبقى أفضل عناصر الخط الأمامي بفضل اللمسة الفنية التي يمنحها لأداء الفريق فضلا عن تمريراته وأهدافه الحاسمة.