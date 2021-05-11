خلف حادث مرور وقع صبيحة، اليوم الثلاثاء، على الطريق الوطني رقم 08 في ولاية المسيلة، وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن وحدتها في بوسعادة تدخلت صباح اليوم في حدود الساعة السابعة صباحا وستا وأربعين دقيقة (07:46) لأجل حادث مرور مميت وقع بالمكان المسمى عين الحنش على مستوى الطريق الوطني رقم 08 بإقليم بلدية أولاد سيدي إبراهيم.

وأضاف ذات المصدر أن الحادث تمثل في اصطدام بين ثلاث شاحنات وخلف وفاة شخصين تتراوح أعمارهما بين 23 و26 سنة وإصابة ثالث بجروح يبلغ من العمر 60 سنة قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان وتحويل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى بوسعادة والمصاب إلى استعجالات نفس المؤسسة الاستشفائية.