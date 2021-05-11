تحدثت مدربة المنتخب الوطني لكرة القدم راضية فرتول عن قرعة تصفيات كان 2022 للسيدات بالمغرب والتي أوقعتهن ضد السودان قبل لقاء الفائز بين الموزمبيق وجنوب إفريقيا في حال التأهل.

فرتول قالت في تصريحات للموقع الرسمي للفاف: " أولا نشعر بالارتياح لمعرفة مواعيد المباريات الفاصلة، لأنها تتيح لنا التخطيط لبرنامج التحضير إلى غاية انطلاق المباريات، سنبذل قصارى جهدنا لتجاوز السودان في اللقاء الأول، وجب الحذر منه وأخذه على محمل الجّد".

وأضافت:" في حال التأهل فإننا سنواجه خصما آخر صعبا".

وختمت فرتول كلامها:" هذه القرعة صعبة بالتأكيد لكنها ليست مستحيلة، سنفعل كل شيء للتأهل، مخاوفي فقط من ابتعاد اللاعبات عن جو المنافسة لمدة طويلة بسبب كوفيد 19".