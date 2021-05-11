أعلن الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج نجلة الفنان سمير غانم، أن الفنان سمير غانم دخل في وضع حرج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعبر رضوان عن استيائه الشديد من تداول الشائعات المتعلقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنان سمير غانم، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد كشف حقيقة وفاة الفنان سمير غانم، نافيا ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وفاته، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وناشد الفنان أشرف زكي، الجمهور، بعدم تداول أي أنباء عن وفاة الفنان سمير غانم، وعدم المشاركة في نشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كونها تؤثر سلبا على أسرته ومحبيه.