كشفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بأدرار وعين ڤزام، ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و05 مخازن ذخيرة بالإضافة إلى بندقية رشاشة من نوع FMPK مع 33 سلسلة ذخيرة و(2678) طلقة من مختلف العيارات وأغراض أخرى.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفدت خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 10 ماي 2021 عدة عمليات، حيث تم توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران، وكشف وتدمير 03 مخابئ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع بكل من المدية وعين الدفلى وبومرداس.

وأضاف ذات البيان، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت 18 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، 05 قناطير و52.5 كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

في هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 09 تجار مخدرات وضبطت 05 قناطير و47.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 09 تجار مخدرات آخرين وحجز 05 كيلوغرامات من نفس المادة بالإضافة إلى 5471 قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 245 شخصا وحجزت 28 مركبة و120 مولدا كهربائيا و55 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 1013 كيس من خليط خام الذهب والحجارة، بينما تم توقيف 08 أشخاص وضبط 03 بنادق صيد و05 قناطير من مادة التبغ و53436 وحدة من الألعاب النارية خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من الوادي وورڤلة وسطيف وأدرار والمدية والمسيلة. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 74767 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 172 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف وتيبازة والجزائر العاصمة ووهران ومستغانم وعين تموشنت وعنابة، فيما تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبشار وتلمسان وجانت وتبسة.