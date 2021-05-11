يتواجد الفرانكو جزائري، آمين غويري لاعب نيس الفرنسي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للتويج بجائزة أفضل لاعب للآمال في فرنسا لهذا الموسم حسب الموقع الرسمي للاتحاد الوطني للاعبين المحترفين الذي يشرف على المسابقة.

وضمت القائمة التي تم الكشف عنها اليوم أسماء هي الأخرى مرشحة للفوز بلقب أفضل لاعب في الدرجة الأولى الفرنسية وأحسن حارس وأحسن مدرب.

وتحدث غويري مؤخرا عن حقيقة الاتصالات مع الناخب الوطني جمال بلماضي بخوص تمثيله للجزائر مستقبلا، حيث فضل التحفظ بخوص ذلك ولم ينف الاتصالات ولم يؤكدها، بل أوضح بأنه لم يفصل بعد في الأمر لأنه سابق لأوانه.

وسيتم توزيع الجوائز ما بين 20 ماي الجاري و23 من نفس الشهر، يتبعها روبورتاج مطوّل عن كل متوج والذي سيبث على قناة " كنال+".