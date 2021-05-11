نبهت صفحة "طريقي" الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، سائقي المركبات بطرق منطقة الجنوب إلى توخي الحذر والحيطة بسبب الزوابع الرملية وتطاير الرمال.

وذكرت الصفحة أن الطرق التي تتطلب من السائقين توخي اليقظة المطلوبة مع تخفيض السرعة هي الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي المغير وتڤرت والطريق الوطني رقم 01 الرابط بين الأغواط وغرداية بسبب الرياح القوية وتطاير الرمال.

والطريق الوطني رقم 49 الرابط بين ورڤلة وحاسي مسعود بسبب الزوابع الرملية.

من جهة أخرى نبهت ذات الصفحة إلى بطء حركة المرور ببعض مقاطع الطريق السيار شرق ـ غرب، في شطره بين الأخضرية والقادرية في اتجاه البويرة بسبب حادث مرور وبين ولايتي بومرداس والبويرة وبالضبط في منطقة بوزڤزة في اتجاه الجزائر بسبب احتراق شاحنة وبين ولايتي الجزائر والبليدة على مستوى بلدية بوفاريك بسبب حادث مرور.