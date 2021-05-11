تفاعل مختلف لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم بطريقتهم الخاصة مع ما يحدث في فلسطين، وعبر كل من رياض محرز، إسلام سليماني ياسين براهيمي، آدم وناس، إسماعيل بن ناصر، رشيد غزال، بغداد بونجاح، رامي بن سبعيني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم ومساندتهم المطلقة للفلسطينيين، ونددوا في الوقت ذاته بأشكال العنف الذي يعترضون له.

وكتب نجم الميلان إسماعيل بن ناصر عبر صفحته الشخصية على فايسبوك: "صدمت بصور العنف الذي يتعرض له إخواننا وأخواتنا في فلسطين... لن ننساهم بخالص دعائنا".