استشهد 24 فلسطينيا بينهم 9 أطفال وسيدة، وأصيب 103 آخرون، إثر استهداف الطيران الصهيوني لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن طائرة بدون طيار صهيونية استهدفت دراجة نارية بجوار مسجد التقوى في بيت حانون بصاروخ واحد على الأقل، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا من المارة أثناء لحظة القصف، وأن سيارات الإسعاف نقلت الجثامين والمصابين إلى المستشفى الأندونيسي في بيت حانون شمال القطاع.

جاء هذا بعد إطلاق الجيش الصهيوني عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار"، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ على أهداف صهيونية، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طيران الاحتلال بدأ تنفيذ العملية العسكرية مساء أمس الإثنين، عبر سلسلة غارات على أهداف متفرقة في القطاع.

ويواصل الجيش الصهيوني حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء شن غارات على مناطق عدة في غزة، فيما واصلت المقاومة الفلسطينية قصف أهداف صهيونية في محيط القطاع.

وقال جيش الاحتلال أنه قصف عددا من الأهداف التابعة لحركة حماس، وأنه استهدف حتى الآن 8 نشطاء من الحركة ومنصات لإطلاق الصواريخ ومواقع عسكرية أخرى.