تجمع آلاف الأتراك أمام سفارة الكيان الصهيويني في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول ليلة الاثنين الى الثلاثاء، للاحتجاج على الاعتداءات والحصار المفروض ضد الفلسطينيين.

ورغم إجراءات العزل العام المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، حمل المحتجون في إسطنبول، ومنهم فلسطينيون وسوريون، الأعلام الفلسطينية ورددوا قائلين "إلى غزة... تسقط إسرائيل وتسقط أمريكا".

وفي وقت سابق أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالات بعدة زعماء في الشرق الأوسط لبحث العنف المتصاعد.

وتحدث أردوغان هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزعيم حماس إسماعيل هنية. وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو القضية مع نظرائه في إيران، والجزائر، وباكستان، وروسيا.

وذكر مكتب أردوغان في بيان أن الرئيس التركي أبلغ العاهل الأردني أن الهجمات "الوحشية" على الفلسطينيين تستهدف المسلمين كافة مضيفا أنه ينبغي لتركيا والأردن العمل سويا لوقفها.