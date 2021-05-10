تمكن اليوم الاثنين غطاسو الحماية المدنية بولاية المسيلة من انتشال جثة طفل من مسطح مائي تابع لأحدى المستثمرات الفلاحية الكائنة ببلدية المسيلة, وفق ما ورد من الحماية المدنية بالولاية.

وحسب ذات المصدر فان جثة الضحية الذي يبلغ من العمر 09 سنوات والتي تم تحويلها الى مستشفى الزهراوي بعاصمة الحضنة تم انتشالها من مسطح مائي فلاحي يقع في الضاحية الشرقية لمدينة المسيلة طوله 150 مترا وعرضه 100 متر وعمقه 3 أمتار.

هذا وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثة وفق الحماية المدنية التي أشارت إلى أن العملية سخر لها 03 غطاسين و 08 أعوان وأطرها المدير الولائي لهذا السلك النظامي.