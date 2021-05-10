وجه أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية مساء يوم الاثنين تحذيرا للصهاينة، وأمهلها ساعتين لسحب قواتها من محيط الأقصى.

وقال أبو عبيدة "إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين".

أفادت، روسيا اليوم، بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأشارت القناة الروسية، إلى أن قوات الصهيونية، اعتقلت 46 شخصا داخل الخط الأخضر، اتهمتهم بالمشاركة في التظاهرات في حي الشيخ جراح.

وجاء ذلك في ظل تصاعد الاعتداءات التي ينفذها الجيش الصهيوني على المرابطين في المسجد الأقصى.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى الداخلية والخارجية الليلة أحداث عنيفة ودامية إذ أصيب المئات من المرابطين والمصلين، بحالات اختناق، إلى جانب حدوث اعتداءات واعتقالات عدة.

وكانت "كتائب القسام" قد أمهلت صباح اليوم قوا الاحتلال للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، إلا أن السلطات الاحتلال لم تنسحب.

وردا على ذلك، أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل للصهاينة لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

وطلبت من الفلسطينيين "عدم الخروج من المنازل وعدم ركوب الدراجات النارية إلا للضرورة القصوى تحسبا لأي طارئ".