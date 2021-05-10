أفاد يوسف عبدات المكلف بخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت مساء اليوم وحدة قطاع مدعمة بوحدة بشلول في حدود الساعة السادسة مساءا، لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنتين و سيارة خلف 7 جرحى.

وأضاف أن الحادث بالطريق السيار شرق غرب ببشلول شرق الولاية على الساعة 18سا00د تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بشلول من طرف إسعافات وحدة القطاع واد البردي مدعمين بإسعافات الوحدة الثانوية بشلول.

فيما تدخلت مساء اليوم مصالح الحماية المدنية ببلدية برج أخريص بجنوب ولاية البويرة لأجل حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 20، خلف أربعة مصابين .

وحسب ذات المصالح، أنه م تسجيل 4 مصابين في حادث اصطدام بين سيارتين على الساعة 16سا36د بالطريق الولائي رقم 20 قرية عين طير الزين بلدية برج اخريص تم إسعافهم ونقلهم إلى القطاع الصحي ببلدية برج أخريص من طرف إسعافات الوحدة الثانوية برج اخريص.