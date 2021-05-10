قال سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم الاثنين، أن النظام المغربي أصيب بالهستيريا لعدم تلقيه المساندة التي كان ينتظرها من المجتمع الدولي لاسيما من اسبانيا وهذا بسبب تمرده على الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.

وذكر السفير، خلال لقاء مع يحياوي صفية، رئيسة الفرع النسوي للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، رئيسة فرع الاتحاد الدولي لرائدات الأعمال، أن "النظام المغربي أصيب بالهستيريا لعدم تلقيه المساندة التي كان ينتظرها من المجتمع الدولي في ظل الخلافات الدبلوماسية مع عدد من العواصم لاسيما مع مدريد على خلفية نزاع الصحراء الغربية التي تحتلها المملكة منذ عام 1975".

ويعرف المغرب منذ مدة قصيرة سلسلة من الخلافات الدبلوماسية مع عدد من العواصم الأوروبية حيث كانت البداية مع برلين ثم مع مدريد وهذه المرة مع طهران على خلفية نزاع الصحراء الغربية.

وأضاف عبد القادر طالب عمر، بمناسبة الذكرى الـ 48 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)، أن المغرب "يحصد اليوم خسارته في الساحة الدولية بسبب تمرده على الشرعية الدولية في الصحراء الغربية"، مؤكدا أنه "يجب المحافظة على الوحدة الوطنية لتحقيق أمل الصحراويين في الحرية والاستقلال الوطني".

وفي ذات الصدد، أكد السفير أنه "بالرغم من أن نصف قرن من الكفاح ليس بالأمر السهل إلا أن الشعب الصحراوي تمكن من الاحتفاظ بالقوة اللازمة لمواصلة هذا الكفاح خاصة وأننا أقوياء بالشرعية الدولية"، مشيرا إلى الدور الذي لعبته الجزائر في الساحة الدولية تضامنا مع الشعوب المستعمرة لاسيما الصحراء الغربية.

كما شدد طالب عمر على أن الشعب الصحراوي "سيضاعف من وتيرة الكفاح لرفع التحدي من أجل فك الحصار والمضايقات عن الناشطين في المناطق المحتلة".

ومن جهتها، ذكرت السيدة يحياوي صفية أن الذكرى الـ 48 لتأسيس جبهة البوليساريو تزامنت مع ذكرى أحداث 8 مايو 1945 والتي كلاها كان المنطلق منها هو المطالبة بالحرية".