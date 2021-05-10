أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن المقترح الخاص بالمراجعة السنوية لمعاشات ومنح التقاعد لسنة2021 "مازال في شكل مشروع ولم يفصل فيه بعد" و "سيدرس في الأسابيع المقبلة".

وجاء في بيان توضيحي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن "المقترح الخاص بالمراجعة السنوية لمعاشات ومنح التقاعد لسنة 2021 مازال في شكل مشروع ولم يفصل فيه بعد, وسيدرس في الأسابيع المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد".