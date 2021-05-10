شددت مصر والسعودية على ضرورة تحمل الكيان الصهيوني، مسؤوليته ووقف الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحثا فيه التطورات الأخيرة في مدينة القدس، ومستجدات الأوضاع الإقليمية ومجمل ملفات العلاقات الثنائية.

وأضافت أن "الجانبين بحثا التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والاقتحامات الصهيوينة الأخيرة في باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث أطلع الوزير شكري نظيره السعودي على الاتصالات التي تجريها مصر في هذا الشأن، مع التشديد على ضرورة تحمل قوا الاحتلال لمسئوليتها تجاه وقف تلك الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للأشقاء من المدنيين الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن الوزيرين أكدا "رفضهما لكافة الممارسات التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة".