أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها الشديدة "للجريمة الصهيوينية البشعة" التي أدت إلى استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إنها "تدين بشدة الجريمة الصهيوينية البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، في حق أبناء شعبنا في غزة وأدت إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات".

وحملت الرئاسة في بيانها "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والقدس".

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي "بسرعة التحرك لوقف هذه الجرائم بحق الأبرياء من أبناء شعبنا، وإيقاف حكومة الاحتلال الصهيويني عن الاستمرار في جرائمها وإجراءاتها الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وترحيل العائلات من حي الشيخ جراح".