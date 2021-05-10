أفادت مصادر إعلامية محلية وعالمية، مساء اليوم الاثنين، أن 20 فلسطينيا بينهم أطفال استشهدوا في غارة صهيونية على قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى بيت حانون شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية، نقلها روسيا اليوم، إن 4 أطفال استشهدوا في غارة صهيونية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت بأن طائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخا على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في شارع المصريين في البلدة، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وأضافت أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.