تجرى عملية القرعة الخاصة بالدورين ربع النهائي ونصف النهائي لكأس الرابطة لكرة القدم يوم الاثنين 17 ماي (سا 11:00) بمقر الاتحادية الجزائرية (فاف) حسبما أوردته الرابطة المحترفة على موقعها الرسمي اليوم الاثنين.

وعرف الدور ثمن النهائي، الذي قسم إلى مرحلتين، مفاجآت عدة، من خلال إقصاء فريق شباب بلوزداد، وهو آخر فريق يتوج باللقب سنة 2000، وفاق سطيف ومولودية الجزائر على يد الجار اتحاد العاصمة.

وعلى غرار اتحاد الجزائر، ضمنت سبعة أندية أخرى تأهلها إلى ربع النهائي، ويتعلق الأمر بشبيبة الساورة، وداد تلمسان، شبيبة القبائل، مولودية وهران، اتحاد بسكرة، نجم مقرة وأولمبي المدية.

جدير بالذكر أن هذه المنافسة, المخصصة فقط لأندية الرابطة الأولى المحترفة، تم إعادة بعثها هذا الموسم خلفا لكأس الجزائر الملغاة بسبب الرزنامة الكثيفة اثر تفشي جائحة كورونا.