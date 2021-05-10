دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم الإثنين إلى تجنب كل التجمعات في البيوت والمقابر وغيرها واجتناب المصافحة والتقبيل خلال عيد الفطر المبارك.

وذكرت الوزارة بما ورد في بيانات اللجنة الوزارية للفتوى المتعلقة بالعيد، خاصة من استمرار تفشي فيروس كورونا

وقالت الوزارة أن المعايدة والسلام بالإشارة تجزيان إذا خيف الوباء

هذا وذكرت الوزارة، بوجوب إخراج زكاة الفطر، ومشروعية ذكر الله برفع التكبير والتسبيح والتهليل لإعلان ذكر الله وشكره، ومشروعية إظهار الفرحة والسرور والبهجة بالعيد ونشر مبادئ الرحمة والتكافل.