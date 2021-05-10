تربية: جداول سير الامتحانات الرسمية

أخبار الوطن
10 مايو 2021 () - واج/س.أ
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كشفت وزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين عن جداول سير الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2021 بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة والمقررة في الفترة ما بين 2 و 24 جوان القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن اختبارات امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي ستجري يوم الاربعاء 2 جوان 2021 حيث سيمتحن المترشحون في مواد اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات.

 

وبالنسبة لجدول سير اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط، فيتوزع على مدى 3 أيام ابتداء من 15 جوان المقبل حيث من المنتظر أن تمس الاختبارات 9 مواد اضافة الى اختبار اللغة الامازيغية للمعنيين فقط.

 

أما امتحان بكالوريا التعليم الثانوي، فقد برمج اجراء الاختبارات الخاصة به ابتداء من 20 جوان لتدوم أربعة أيام لمترشحي شعبتي لغات أجنبية و أداب وفلسفة وخمسة أيام بالنسبة لشعب العلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي وتسيير واقتصاد.

 

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