أعلنت كتائب القسام عن "توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى".

وقالت كتائب القسام في بيان إن "رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

هذا وسمعت دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في مدينة القدس.

هذا وأفاد حساب تابع لوزارة الخارجية الصهيونية في تغريدة عبر "تويتر" بأنه "تم تفعيل الإنذار في مدينة أورشليم القدس قبل قليل".

وكان الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أمهل قوات الاحتلال للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.