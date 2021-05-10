يواصل عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 الانخفاض بشكل محسوس في الجزائر، حيث تم تسجيل 184 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت، اليوم الإثنين، وزارة الصحة في بيان لها.

تجدر الإشارة أنه قد تم تسجيل 204 إصابة مؤكدة بالفيروس في حصيلة الأمس، و 208 في الحصيلة التي سبقتها.

و أضاف بيان وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات أنه تم تسجيل 7 وفيات، فيما تماثل 134 مريضا للشفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

و بهذه الأرقام الجديدة، يتنقل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر، أواخر فيفري من العام الماضي، إلى 124.288 إصابة، كما انتقل عدد الوفيات إلى 3.335 وفاة، فيما تماثل 86.554 مريضا للشفاء.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

و أضاف بأنه تم إحصاء 29 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 14 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.