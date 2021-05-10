"الفاف": تعيين مشرارة مستشارا لعمارة

رياضة
10 مايو 2021 () - إ.ب/وأج
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عين الرئيس السابق للرابطة الوطنية لكرة القدم، محمد مشرارة، مستشارا للرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية للعبة ( فاف)، عمارة شرف الدين، حسبما أعلنته اليوم الاثنين الهيئة الفدرالية .

وأوردت الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت: "السيد مشرارة سيبدأ مهامه في الحين".

وكان محمد مشرارة -الذي تلقى تكوينا في المحاماة- على رأس الرابطة الوطنية لكرة القدم سابقا ( رابطة كرة القدم المحترفة حاليا)، تحت وصاية الرئيس السابق  للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة.      

ويواصل عمارة شرف الدين -المنتخب على رأس الهيئة الفدرالية في 15 أفريل الماضي- إعادة هيكلة الفاف، أياما بعد تنصيب الحكم الدولي السابق محمد بيشاري كنائب رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم.

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