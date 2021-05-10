عين الرئيس السابق للرابطة الوطنية لكرة القدم، محمد مشرارة، مستشارا للرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية للعبة ( فاف)، عمارة شرف الدين، حسبما أعلنته اليوم الاثنين الهيئة الفدرالية .

وأوردت الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت: "السيد مشرارة سيبدأ مهامه في الحين".

وكان محمد مشرارة -الذي تلقى تكوينا في المحاماة- على رأس الرابطة الوطنية لكرة القدم سابقا ( رابطة كرة القدم المحترفة حاليا)، تحت وصاية الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة.

ويواصل عمارة شرف الدين -المنتخب على رأس الهيئة الفدرالية في 15 أفريل الماضي- إعادة هيكلة الفاف، أياما بعد تنصيب الحكم الدولي السابق محمد بيشاري كنائب رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم.