أجهضت قوات الشرطة القضائية التابعة للأمن الخارجي ببلدية بلخير في ڨالمة، محاولة سرقة لمركبة تابعة لبريد الجزائر، أقدم عليها كهل يبلغ 47 سنة ينحدر من ولاية عنابة، حيث حرّرت السائق والمركبة، بعدما عملية محاولة سرقة على طريقة الأفلام البوليسية وفي الطريق العمومي.

استنادا إلى خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية ڨالمة، فإنّ مصالح الأمن التي كانت تقوم بدوريات عمل على مستوى بلدية بلخير (05 كلم شرقي ڨالمة)، لفت انتباهها مركبة تابعة للمؤسسة العمومية سالفة الذكر، "غير متحكم في اتجاه سيرها". ولدى توقفها ، مثلما قال بيان الخلية، توجهت قوات الشرطة إليها مباشرة، أين أوقفت المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بمحاولة سرقة المركبة والاعتداء والتهديد لسائقها.

وأفادت مصادرنا بأنّه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيه، تم تحويله إلى المصلحة الأمنية، وكوّن ملف قضائي ضده عن فعل "الشروع في سرقة مركبة تابعة لمؤسسة عمومية، بالعنف والتهديد في الطريق العمومي. وقد قُدّم أمام الجهات القضائية بڨالمة، أمس الأحد، حيث أدانته بعامين حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية .