نصبت، اليوم الإثنين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة مركزية، مهمتها تعديل القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين والباحثين وكذا الأساتذة الإستشفائيين.

وقد حضر مراسيم التنصيب نقابات الأساتذة وهي مجلس أساتذة التعليم العالي "كناس" وإتحادية التعليم العالي التابعة للمركزية النقابية، ونقابة الأساتذة الإستشفائيين ، حيث سيكون دور الشركاء الاجتماعيين تحديد أهم الإختلالات في القوانين، من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة تودع للجهات المعنية بتعديل القوانين الأساسية لاحقا.