نظم، اليوم، سكان حي البلج بعاصمة ولاية تيبازة وقفة احتجاجية أمام مبنى مقر الولاية، تنديدا بأزمة التزود بمياه الشرب التي تضرب الحي منذ أشهر دون أن تتحرك السلطات المعنية لإيجاد حل لها، وهدد المحتجون بالتصعيد ما لم تسارع الجهات المعنية وعلى رأسها مؤسسة "سيال" لإيجاد حل للأزمة.

المحتجون الذين تجمعوا بالطريق المحاذي لمبنى مقر الولاية، أشاروا إلى أن وقفتهم جاءت تعبيرا عن حالة الانسداد التي وصلت إليها أزمة العطش التي تضرب الحي منذ 3 سنوات، وأفادوا أن الأزمة ليست وليدة اليوم على غرار ما تعيشه ولاية تيبازة منذ أواخر السنة الفارطة من أزمة في التزود بمياه الشرب، بل تتعداها لسنوات مضت.

وأشار بعض المحتجين لـ"الخبر" إلى المحاضر التي ضمت تعهدات للسلطات بمن فيها مسؤولي مديرية الموارد المائية ومؤسسة "سيال" بالتكفل بأزمة التزود بمياه الشرب بحي البلج منذ سنة 2019، منها انجاز خزان مائي بسعة 1000 متر مكعب، إلا أن تلك التعهدات بقيت حبر على ورق، لافتين إلى أن كل الاجتماعات التي عقدت مع القائمين على قطاع الموارد المائية لم تفض إلى جديد.

ولفت المتضررون إلى أن شكاويهم لدى مؤسسة "سيال" تقابل في كل مرة بتبريرات، فيما تلجأ الشركة لتزويد السكان لبضعة دقائق كلما تناهى إلى علمها بوجود حركة احتجاجية، رافضين في السياق معالجة مشكل التزود بمياه الشرب بإرسال صهاريج، مطالبين والي تيبازة بضرورة التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، كما لوحوا بالتصعيد من لهجة الاحتجاج في ظل استمرار الأزمة.

وتعرف ولاية تيبازة منذ أشهر أزمة خانقة في التزود بمياه الشرب زادت تفاقما في الأيام الأخيرة، وهذا خلافا للتطمينات التي كانت قد أطلقتها مديرية الموارد المائية في بداية الأزمة على أن هذه الأخيرة مؤقتة حيث يتم تسييرها بمخطط استعجالي يأخذ بعين الاعتبار تخفيض ساعات تزويد المواطنين، إلى غاية الانتهاء من برنامج حفر الآبار الارتوازية، إلا أن الوضع زاد تفاقما مخالفا وعود المسؤولين، حيث باتت الأحياء التي كانت تتزود بالماء على مدار الساعة لا تأتيها المياه سوى لمدة ساعة 1 كل 24 ساعة، فيما تعاني أخرى العطش لمدة أسابيع، حيث رفع مواطنو الولاية مطلب تدخل وزير الموارد المائية لإيجاد حلول للأزمة التي توحي بصيف ساخن بتيبازة هذه السنة.